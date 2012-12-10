На этой неделе пара EUR/USD будет торговаться в рамках 1,32-1,27 - Forex Club

На текущей неделе (10-14 декабря) пара EUR/USD будет торговаться в боковом тренде с границами 1,32-1,27, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, участники торгов по паре EUR/USD будут ожидать отчета от центра экономических исследований ZEW по индексам делового оптимизма в Германии 11 декабря. Последние данные, базирующиеся на результатах опроса, сигнализировали о стабилизации делового оптимизма на низких уровнях, а потому возможны сюрпризы, на которые европейская валюта может отреагировать ростом.

Позиции британского фунта ослаблены поступившей в начале месяца макроэкономической статистикой. Тем не менее, пара GBP/USD по-прежнему сохраняет высокую корреляцию с EUR/USD. В отсутствие важных новостей на неделе вряд ли что-то спровоцирует изменение в этой взаимосвязи. С позиций технического анализа, в случае пробития поддержки 1,5960, целью движения может стать отметка 1,5860.

Пара USD/JPY продолжит пребывать в коридоре 81,90-82,60.

Основным событием текущей недели, способным оказать существенное влияние на позиции доллара, станет заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут оглашены 12 декабря. Кроме того, 13 декабря будут опубликованы данные по розничным продажам в США, которые могут задать динамику фондовых рынков и, соответственно, доллара.