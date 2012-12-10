Текущий год впервые с 2002 года может стать дефляционным - эксперт

По итогам текущего года в Украине может быть зафиксирована низкая инфляция или даже дефляция, считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

«Ожидать существенного скачка цен в декабре не стоит. Во-первых, в этот период традиционно инфляция совпадает с ноябрьским значением, а если и превышает его, то незначительно. Во-вторых, экономических оснований для ускорения роста цен не много: рост в Украине остается слабым, а ситуация в мировой экономике – нестабильной. Более того, в еврозоне спад только усиливается», – отмечает Николай Ивченко.

Кроме того, по словам эксперта, инфляционные ожидания среди населения снизились со своих пиков в начале года. Мировые цены на нефть и топливо в Украине остаются устойчивыми, а монетарная политика НБУ – сдержанная.

Напомним, дефляция в ноябре составила 0,1% против нулевой инфляции в октябре. С начала года дефляция в Украине зафиксирована на уровне 0,4%.