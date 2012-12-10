Закон о госбюджете-2013 направлен на подпись Президенту

Закон о Государственном бюджете Украины на 2013 год направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады Украины. Согласно ей, закон на подпись главе государства передан в понедельник, 10 декабря.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

В то же время народный депутат 6-го созыва Юрий Кармазин 7 декабря заявил УНИАН, что законы на заседании парламента 6 декабря были приняты с нарушениями норм Конституции.

“Я, в соответствии со статьей 48 закона о Регламенте Верховной Рады, написал представление председателю ВР, чтобы не подписывал законопроекты в связи с нарушением порядка их принятия и несоответствия Конституции. В зале отсутствовали 79 человек, то есть они не были зарегистрированы и не могли принимали участия в голосовании, хотя их карточки сработали, то есть таким образом была нарушена Конституция Украины”, - подчеркнул он. При этом Ю.Кармазин отметил, что речь идет не только о процедуре принятия закона о госбюджете на 2013 год, но и о его содержании.

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