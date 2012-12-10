Ноябрьская дефляция зафиксирована впервые в истории Украины — эксперт

В ноябре текущего года в Украине зафиксирована дефляция, что стало первым случаем для этого месяца за всю историю страны, сообщила в комментарии УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Он отметила, что цены на продовольствие, составляющие 54% в потребительской корзине, по-прежнему являются определяющим фактором для динамики инфляции.

«Благодаря хорошему урожаю и постепенному наращиванию мощностей по хранению сельхозтоваров цены на овощи, фрукты и сахар продолжали снижаться в ноябре, полностью нивелируя сезонный рост цен на молочные продукты. При этом административно регулируемые тарифы на коммунальные услуги вновь практически не изменились. Несмотря на традиционный рост цен на продукты питания в преддверии новогодних праздников, результаты последних нескольких месяцев дают основания предполагать, что показатель инфляции на конец 2012 года останется близким к нулю по сравнению с нашим прогнозом 1,5% г./г.» - сказала Е.Белан.

В следующем году она прогнозирует ускорение потребительской инфляции, несмотря на ожидаемое замедление внутреннего спроса в связи с менее расточительной бюджетной политикой.

Среди факторов, которые будут способствовать ускорению инфляции в 2013 году, она назвала урожай сельскохозяйственных культур, повышение тарифов на коммунальные услуги, которое является одним из основных требований МВФ, а также возможный рост цен на импортные товары в связи с ослаблением гривни или увеличением импортных пошлин.

«По нашим оценкам, импортные товары составляют 20% в потребительской корзине. Таким образом, ожидаемое нами ослабление курса гривни к доллару США в 2013 году на 8%, до 8,8 грн/долл., прибавит около 1,7 п.п. к показателю инфляции. А требуемое МВФ двухэтапное повышение тарифов может добавить еще 4,0 п.п. Таким образом, мы ожидаем ускорения инфляции в 2013 году до 8-9% г./г.», - сообщила Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%.

С начала 2012 года (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

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