Перенос визита миссии МВФ особо не повлияет на настроения инвесторов – эксперт

Перенос даты визита в Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ) с декабря текущего года на середину января следующего не окажет существенного негативного влияния на настроения инвесторов.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Она отметила, что поскольку при оценке украинских рисков многие инвесторы надеются на заключение нового соглашения с МВФ, любые промедления в переговорах с Фондом не являются хорошей новостью.

«Вместе с тем, прибытие миссии до назначения нового правительства действительно нецелесообразно. Поскольку в четверг состоялось последнее заседание текущего состава парламента, кандидатуру на пост премьер-министра должна будет утвердить Верховная Рада нового созыва, первое заседание которой состоится 12 декабря. Кроме того, следующая крупная выплата по внешнему госдолгу предстоит лишь 30 января, когда Украина должна будет выплатить МВФ 0,4 млрд долл.», – отметила Е.Белан.

Учитывая вышесказанное, эксперт считает, что перенесение визита миссии МВФ на месяц или около того не является критическим.

«Мы полагаем, что новость о переносе визита миссии МВФ не должна вызвать переоценку суверенного риска Украины иностранными инвесторами. Мы по-прежнему считаем, что Украина подпишет новое кредитное соглашение с МВФ в начале 2013 года», – сказала Е.Белан.

В то же время она подчеркнула, что дальнейшее перенесение сроков визита МВФ представляет существенный риск для базового сценария Dragon Capital и, вероятно, будет негативно воспринято рынками, «в особенности если такой перенос будет сопровождаться еще одним понижением рейтинга Украины, о котором недавно предупредило агентство Moody’s».

Как сообщал УНИАН, визит миссии МВФ в Киев, изначально запланированный на 7-17 декабря, был отложен на вторую половину января в связи с отставкой правительства в начале декабря. Как заявляют в МВФ, перенос сроков визита был инициирован украинскими властями. При этом премьер-министр Украины Николай Азаров 7 декабря заявил, что МВФ сам попросил о переносе сроков визита в Украину.

6 декабря агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до «B3» с «B2», прогноз – «негативный». Снижение рейтинга обусловлено ухудшением оценки Moody's институциональной силы Украины, нехваткой внешней ликвидности, что повышает риски для национальной валюты, более широким финансовым и экономическим кризисом, а также относительно слабыми экономическими прогнозами для Украины.

В то же время указывалось, что негативный прогноз рейтингов Украины отражает риски для развития ситуации в стране по основному сценарию, предусмотренному Moody's и предполагающему подписание нового соглашения с МВФ в ближайшие месяцы.

Moody's также понизило потолок странового рейтинга для обязательств Украины в иностранной валюте до «B3» с «B1».

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