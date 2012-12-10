Номинальный ВВП Украины в III квартале вырос до 392,08 млрд грн

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в III квартале 2012 года составил 392,08 млрд грн (в III квартале 2011 года - 387,97 млрд грн), говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом Госстат сохранил оценку спада ВВП в III квартале текущего года на уровне 1,3%. Предварительные данные были обнародованы ведомством в конце октября.

Номинальный ВВП Украины в I квартале т.г. составил 296,97 млрд грн, во II квартале - 351,78 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в III квартале 2012 года сократился, по сравнению с III кварталом 2011 года, на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале - 2%.

Для сравнения: в III квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году до 1% против 2,5% майского прогноза.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре обнародовало свой прогноз о сокращении роста реального ВВП Украины в 2012 году до 0,5%, в 2013 году – до 3,2%.

Всемирный банк в июле ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%, а в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП страны в текущем году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.