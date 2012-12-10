На межбанке торги закрылись котировками 8,1310/8,1390 грн/долл.

В понедельник, 10 декабря, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1450/8,1630, к 12:00 цены упали 8,1240/8,1320. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,1310/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2637/42, к 12:00 цены снизились 0,2627/32. К закрытию цены откатились к уровню 0,2629/34. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,8870 (-0.0305).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2885/1,2920. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5135/10,5385, к 12:00 цены ушли вниз 10,4770/10,4915. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,4985/10,5125.