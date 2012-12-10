Попов планирует сократить дефицит бюджета-2013 за счет продажи и аренды земли

Киев планирует частично сократить дефицит бюджета 2013 года за счет продажи и аренды земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов в интервью журналистам, комментируя ситуацию, в которой оказалась столица в связи с принятием закона о Государственном бюджете на 2013 год.

«Нам придется пересмотреть вопрос о налогах в Киеве и, возможно, увеличить налоги на аренду земли. На сегодняшний день одни субъекты платят налог, минимум, 3% рыночной стоимости земли, другие – 1%. То есть, над этим нужно подумать, и решением городского совета урегулировать. Хотя лучше, чтобы это было на уровне страны. Это тот дополнительный ресурс, который нам позволит частично перекрыть существующий дефицит», - отметил председатель КГГА.

Также, по его словам, будут рассматриваться другие пути пополнения бюджета. В частности, предусматривается активизировать работу по приватизации земли через аукционы.

«Мы в конце осени получили поправки в законодательство Украины, позволяющие теперь органам местного самоуправления проводить земельные аукционы. И приблизительно на апрель мы можем выйти с проведением первого аукциона, и таким образом также получить дополнительный ресурс», - сказал А.Попов.

Он подчеркнул, что перед городом стоит задача максимально мобилизовать существующий потенциал. «Но все равно, без коррекции отношений между городским бюджетом и государственным мы в полной мере не решим проблему реализации наших программ», - отметил председатель КГГА.

По его словам, это прежде всего касается программ муниципальных надбавок для работников бюджетной сферы. «В целом она стоит в этом году приблизительно 700 млн грн, а в связи с индексацией заработной платы это может быть больше миллиарда гривен. Программа очень важна, и мы будем все делать, чтобы она была в будущем году полноценно реализована. Но для этого нужно будет получать поддержку правительства», - сказал А.Попов.

В отношении инвестиционных программ, по его данным, в госбюджете определено для Киева приблизительно 1 млрд 300 млн грн на капитальные вложения, на реализацию инвестиционных программ. «Этого недостаточно. Потому что у нас большие планы по реконструкции и введению в эксплуатацию дошкольных учреждений, школ, продолжаем строительство метро. Опять же вопрос строительства жилья по программам ипотечного кредитования, доступного жилья. Все это нуждается в намного больших ресурсах», - отметил А.Попов.

Как сообщил председатель КГГА, он намерен провести общественные слушания с городскими профсоюзами, а также консультации с депутатами Киевсовета и Верховной Рады, чтобы наработать совместную стратегию переговоров с правительством.

Как сообщал УНИАН, госбюджет на 2013 год, который на прошлой неделе принял парламент, предусматривает изъятия из городского бюджета, что создает в бюджете Киева скрытый дефицит в сумме более 4 млрд грн. А.Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян, и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, которым формировалась основная смета страны, исключил участие местной власти в разработке и даже в обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

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