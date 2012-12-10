Латвия хочет досрочно вернуть долг МВФ - 1,6 млрд долл.

Латвийское правительство договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном возврате в этом году всего полученного займа, сообщает в понедельник пресс-служба латвийского Министерства финансов.

Латвия обратилась за помощью к МВФ и Еврокомиссии в 2008 году, когда оказалась на грани банкротства из-за тяжелого экономического кризиса. В качестве займа республика получила 4,5 миллиарда евро, передает РИА "Новости".

"Еще недавно хватало умников, которые говорили, что либо Латвия должна годами продолжать программу МВФ, либо она никогда не сможет вернуть долг", - написал в понедельник в своем микроблоге в Twitter министр финансов Андрис Вилкс.

Как сообщает Минфин, Латвии осталось вернуть МВФ 503,4 миллиона латов (1,6 миллиарда долларов). Республика планирует это сделать до конца года.

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