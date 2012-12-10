Активы украинских банков в ноябре уменьшились до 1,121 трлн грн

Активы украинских банков в ноябре 2012 г. уменьшились на 0,3%, с начала года — выросли на 5,8%, - до 1,121 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,3%, в январе-ноябре — выросли на 4,3% - до 1,265 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 65,5%, вложения в ценные бумаги - 8,1%, корреспондентские счета в других банках — 5,5%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,7%, основные средства и нематериальные активы - 4,4%, доходы, начисленные к получению, - 4,4%, дебиторская задолженность — 6,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце уменьшились на 0,3% - до 951,2 млрд грн, из которых средства физлиц составили 356,9 млрд грн, или 37,5%, средства субъектов хозяйствования — 181,8 млрд грн, или 19,1%, межбанковские кредиты и депозиты — 135,4 млрд грн, или 14,2%.

Капитал банков сократился на 0,1% - до 169,7 млрд грн и составил 15,1% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков за месяц не изменился и на 1 декабря т.г. составил 174,5 млрд грн.

По состоянию на 1 ноября 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.