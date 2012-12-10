Еврокомиссия выделит 30 млн. евро пострадавшим от конфликта в Сирии

Брюссель. Еврокомиссия дополнительно выделит 30 млн. евро на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято Еврокомиссией сегодня.

Согласно решению, дополнительные средства будут потрачены на предоставление медицинских услуг, обеспечение пострадавших внутри страны и беженцев за ее пределами продовольствием, водой, укрытием и предметам гигиены.

В Еврокомиссии уточнили, что общая сумма гуманитарной помощи пострадавшим от продолжающегося более полутора лет конфликта в Сирии достигнет 126 млн. евро.

По оценкам ООН, на сегодняшний день в Сирии насчитывается 1,2 млн. внутренне перемещенных лиц, а также около 474 тыс. беженцев, преимущественно в Иордании и Ливане.