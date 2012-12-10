Брюссель призывает Украину отозвать заявку о пересмотре обязательств в ВТО

Брюссель . Европейский Союз призывает Украину воздержаться от введения протекционистских мер, в частности, отозвать заявку в ВТО на пересмотр тарифных обязательств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах по Украине, одобренных сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“В духе создания глубокой и всесторонней зоны свободной торговли Европейский Союз ожидает, что Украина воздержится от введения протекционистских мер, таких как утилизационный сбор на автомобили, который может потенциально противоречить ее обязательствам в рамках Всемирной торговой организации”, - говорится в выводах.

В документе также отмечается, что ЕС ожидает отзыва Украиной нотификации относительно проведения новых переговоров в рамках ВТО о размере таможенных сборов.

В выводах также содержится подтверждение готовности ЕС и в дальнейшем содействовать модернизации Украины, в том числе путем предоставления финансовой помощи, разблокирования в ближайшее время макрофинансовой помощи и содействия поддержке международных финансовых институтов в модернизации газотранспортной системы.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре обратилась в ВТО с намерением повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Напомним, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.