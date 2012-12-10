Таджикистан стал 159-й страной, присоединившейся к ВТО

Таджикистан в понедельник стал новым, 159-м по счету членом Всемирной торговой организации. Соответствующий протокол в Женеве подписали президент страны Эмомали Рахмон и генеральный директор организации Паскаль Лами, сообщает РИА «Новости».

Теперь Таджикистану необходимо ратифицировать протокол до 7 июня будущего года. По истечении 30 дней с момента ратификации страна станет полноправным участником организации.

"После того, как процедура ратификации будет завершена, Таджикистан станет 159-й страной, присоединившейся к ВТО. Для небольшого государства, не имеющего выхода к морям, вхождение в ВТО откроет путь в мировую экономику", - сказал по итогам специальной сессии Генерального совета директор ВТО Паскаль Лами, чьи слова приводятся в официальном пресс-релизе.

В свою очередь, Рахмон заявил, что это исторический день для Таджикистана, который положит фундамент для дальнейшего стабильного экономического и социального роста. "Подача заявки на вступление в ВТО 11 лет назад была правильным шагом для Таджикистана, который идет по рыночному пути развития. Благодаря участию в ВТО Таджикистан сможет поддержать экономический рост и процветание страны", - отметил таджикский лидер.

Таджикистан подал заявку на вступление в организацию 29 мая 2001 года. Переговоры завершились 26 октября 2012 года. С момента начала переговоров Таджикистана с ВТО о намерении стать ее членом в стране было принято более 100 нормативных документов.