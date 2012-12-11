Британские банки HSBC и Standard Chartered согласились выплатить штрафы США

Британский банк HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на The Wall Street.

По словам источников The Wall Street, близких к переговорам HSBC и властей США, официально о достигнутом соглашении будет объявлено во вторник, 11 декабря. Банк согласился на выплату компенсации в размере 1,3 миллиарда долларов и штрафа в 650 миллионов. Кроме того, в рамках соглашения с властями руководству HSBC придется публично признать свою вину в нарушении закона о банковской тайне и закона о торговле с врагом.

Американские власти, в том числе Минфин и Минюст, подозревали банк HSBC в отмывании денег мексиканских наркокартелей, компаний из Ирана, в отношении которых действовали санкции, а также организаций, признанных в США террористическими. Такие сведения, в частности, содержались в докладе о деятельности HSBC, который в июле 2012 года представил комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности.

Руководство HSBC тогда частично признало свою вину, заявив, что в системе контроля за банковскими операциями был допущен ряд ошибок, и выразило готовность активно сотрудничать с властями США.

10 декабря стало известно, что на выплату компенсации американским властям согласился еще один британский банк - Standard Chartered. Его в США обвиняют в нарушении экономических санкций, наложенных на Иран, Мьянму, Ливию и Судан. Standard Chartered, ранее уже оштрафованный на 340 миллионов долларов, согласился выплатить еще 327 миллионов в качестве компенсации, передает Lenta.ru.