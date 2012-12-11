S&P снизило прогноз по рейтингам Крыма, Ивано-Франковска и Днепропетровска

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный", а также подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сообщается, причина снижения рейтинга – общее снижение суверенного рейтинга Украины до уровня «В» с негативным прогнозом и уровня «uaA-» по национальной шкале.

«На данный момент агентство не считает, что Ивано-Франковск, Днепропетровск и АР Крым отвечают критериям стабильности, финансовой гибкости и способности противостоять кризисным сценариям, потому снизил их рейтинг вслед за суверенным рейтингом», - говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг Украины на уровне «В» и снизило суверенный рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaA-» с «uaA+». Оценка трансферов и конвертации валюты также пересмотрен и снижен до уровня «В». Кроме того, 7 декабря сегодня международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги обязательств Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с B2, прогноз «негативный». Накануне Moody's снизило рейтинг государственных облигаций Украины до B3 с B2, прогноз «негативный».