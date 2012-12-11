Налоговая разработала график обучения предпринимателей электронной кассовой отчетности

Государственная налоговая служба Украины разработала график обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам электронной отчетности с помощью кассовой техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

По информации ГНСУ, семинары приурочены к введению с 1 января 2013 года электронной кассовой ленты регистраторов расчетных операций, которая представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату. Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных в ГНСУ. По мнению сотрудников налоговой, нововведение позволит свести на нет разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности.

Участниками семинаров, как сказано в сообщении, станут пользователи кассовых аппаратов - регистраторов расчетных операций, представители сервисных служб, а также изготовители оборудования. Первый семинар пройдет уже сегодня, 11 декабря, для предпринимателей Волынской области. Завершить обучение планируется 27 декабря.

Как отметили в ГНСУ, несмотря на то, что требование использовать электронную кассовую ленту вводится с 1 января, предпринимателям дадут полгода на адаптацию нововведения. В течение 1-го полугодия 2013 года ГНСУ не будет накладывать штрафные санкции на пользователей кассовых аппаратов, не подающих отчетность в электронном виде. При этом все вопросы, которые будут возникать у предпринимателей, будут детально оговорены, как во время тематических семинаров, так и в рамках консультаций в региональных органах ГНСУ.

График проведения семинаров размещен на официальном сайте Госналогслужбы.

Как сообщал УНИАН, к 1 января 2013 года Государственная налоговая служба Украины должна разработать и внедрить еще один новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика». Целью внедрения нового сервиса является расширение электронных услуг ГНСУ, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов. Отметим также, что переход на электронное декларирование используют все активнее, в том числе плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога. Как отмечали руководители ГНСУ, переход от фискальной функции к сервисной является приоритетом в работе ведомства на 2013 год.