Межбанк во вторник открылся котировками 8,1150/8,1350 грн/долл.

Во вторник, 11 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1150/8,1350 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2640/45, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5030/10,5310. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2941/43 (понедельник – 1,2903/05).

В понедельник, 10 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.