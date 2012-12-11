На межбанке падение котировок продолжилось

Во вторник, 11 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1150/8,1350, к 12:00 цены снизились до 8,1020/8,1095 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2640/45, к 12:00 сузился спрэд 0,2640/44. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30.6800 (-0.2070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2941/43, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5030/10,5310, к 12:00 цены ушли вниз 10,4980/10,5120.