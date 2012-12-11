Столичная налоговая обнародовала порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль

Государственная налоговая служба Киева обнародовала порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль для предпринимателей с уровнем дохода, превышающим 10 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ г. Киев со ссылкой на соответствующие нормы Налогового кодекса Украины.

Согласно сообщению, авансовые платежи по налогу на прибыль необходимо уплатить в январе-феврале 2013 года на протяжении 20 календарных дней, наступающих с момента последнего календарного дня отчетного месяца. Размер месячного авансового платежа составляет 1/9 от общей суммы налога на прибыль, насчитанной в налоговой отчетности за 9 месяцев 2012 года.

Как сообщал УНИАН, столичные налогоплательщики в январе-сентябре 2012 года перечислили в сводный бюджет 23,564 млрд грн налогов и сборов, что на 29%, или на 4,885 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост поступлений по налогу на прибыль составил 32% по сравнению с прошлым годом. В целом по Украине на 1 октября 2012 года количество плательщиков налога на прибыль составило 379,6 тыс. В ноябре ГНСУ сообщала, что с начала года увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн.