Цены на товарах и на рекламе должны указываться исключительно в гривне – НБУ

В соответствии с изменениями, внесенными Национальным банком в законодательство, цены на товарах и на рекламе должны устанавливаться исключительно в национальной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в ходе третьей международной конференции Cbonds.

По его словам, в соответствии с внесенным НБУ изменениями в закон о ценах и ценообразовании, цены на товары на территории Украины необходимо устанавливать исключительно в национальной валюте.

Он также отметил, что, в соответствии с вступившими в силу в начале декабря изменениями в законодательство, в рекламе также необходимо использовать исключительно национальную валюту.

По словам А.Дубихвоста, скорее всего, результаты от принятых изменений в законодательство можно будет увидеть уже с начала следующего года.

«Я надеюсь, что с начала года, когда мы будем открывать «Авизо», там будут цены в гривнях, когда будем открывать, к примеру, сайты строительных компаний, там тоже будут цены в гривнях», - отметил он.

А.Дубихвост также сообщил, что в случае нарушения данных требований регулятор будет применять жесткие санкции.

Как сообщал ранее УНИАН, Верховная Рада Украины 21 июня 2012 года приняла новую редакцию Закона «О ценах и ценообразовании».

Данный закон определяет основные принципы ценовой политики и регулирует отношения, возникающие в процессе формирования, установления и применения цен, а также осуществления государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

Действие данного закона распространяется на отношения, возникающие в процессе формирования, установления и применения цен Кабинетом министров Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность на территории Украины, а также осуществления государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере ценообразования.

В законе определены основные направления государственной ценовой политики, а также полномочия Кабинета министров Украины в сфере ценообразования. В частности, КМУ определяет перечень товаров, государственные регулируемые цены на которые утверждаются соответствующими органами исполнительной власти, если иное не определено законом.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.