С 1 января вводится паспортизация при покупке и продаже валюты

С 1 января 2013 года вступит в силу законодательная норма: паспорт необходимо будет предъявлять как при покупке, так и продаже валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в ходе третьей международной конференции Cbonds.

«С нового года, если ничего не изменится, у нас будет две стороны – и на покупку, и на продажу», – отметил он.

А.Дубихвост также выразил надежду, что обязательная паспортизация и при покупке и при продаже валюты позволит снизить спрос на нее со стороны населения.

«Мы надеемся, что это сделает еще менее привлекательным для населения инвестирование в иностранную валюту», - отметил он.

Представитель НБУ также добавил, что уже произошедшая паспортизация при покупке валюты позволила очень резко уменьшить спрос на нее со стороны населения.

«Хорошо, плохо, но это имело результат», - отметил А.Дубихвост.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в октябре, по сравнению с сентябрем т.г., увеличилось на 20% - до 2,169 млрд долл., что является наибольшим месячным показателем с начала 2012 года и одним из наибольших после более чем года введения «паспортизации» валютообменных операций.

По информации НБУ, банки купили у населения валюты на 1,171 млрд долл., продали - на 3,340 млрд долл., и таким образом, сальдо составило 2,169 млрд долл.

Для сравнения, отрицательное сальдо на наличном рынке в сентябре т.г. составило 1,802 млрд долл., в августе - 722,8 млн долл., июле - 810,4 млн долл., июне - 740,6 млн долл., мае - 526,8 млн долл., в апреле - 209 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в январе - 556,5 млн долл.

Напомним, Нацбанк постановлением № 278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место проживания (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Временно, на период проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу - с 1 июня до 10 июля 2012 года, Национальный банк Украины упрощал правила обмена наличной валюты.

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