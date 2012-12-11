Нацбанк прогнозирует достаточно низкий уровень инфляции в Украине

Национальный банк Украины прогнозирует в среднесрочной перспективе достаточно низкий уровень инфляции с возможным коротким переходным периодом в случае повышения тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления макроэкономического анализа и прогнозирования НБУ Артем Андрющенков в ходе третьей международной конференции Cbonds.

«Инфляцию можно будет удерживать на достаточно низком уровне, может быть небольшой переходный период по коррекции тарифов в ЖКХ, но это зависит от политики правительства», - отметил он.

По его словам, со стороны спроса и продовольственных товаров в среднесрочной перспективе влияние на инфляцию будет достаточно позитивным.

Как отметил А.Андрющенков, инвесторы, скорее всего, будут более осторожными в инвестировании, что позволит исключить возможность перегрева национальных экономик и, таким образом, исключит возможность сильного давления со стороны данного фактора на украинскую инфляцию.

К тому же, по его словам, развитие отечественного сельского хозяйства будет снижать цены на продовольственные товары.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года зафиксирована дефляция 0,1%, против ноября 2011 года - 0,2%.

С начала 2012 г. (ноябрь 2012 года к декабрю 2011 года) зафиксирована дефляция 0,4%, в январе-ноябре 2012 года против января-ноября 2011 года - инфляция 0,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует инфляцию в Украине в 2012 году на уровне 1,5%.

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.