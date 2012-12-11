На межбанке торги закрылись котировками 8,1000/8,1060 грн/долл.

Во вторник, 11 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1150/8,1350, к 12:00 цены снизились 8,1020/8,1095. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1000/8,1060 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2640/45, к 12:00 сузился спрэд 0,2640/44. К закрытию цены понизились 0,2637/41. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,6835 (-0.2035).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2941/43, а к 15:00 выросли 1,2986/88. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5030/10,5310, к 12:00 цены ушли вниз 10,4980/10,5120. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,5185/10,5300.