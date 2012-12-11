Эксперт отмечает снижение спроса на валюту как на наличном, так и на безналичном рынке

С начала месяца наблюдается снижение спроса на валюту как на наличном, так и на безналичном рынке, сообщила в комментарии агентству УНИАН эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова.

«С начала декабря по отношению к последним шести торговым дням ноября средний дневной объем торгов долларами США на межбанковском рынке снизился на 20,06% - до 1,007 млрд долл. США. Такая динамика отображает, что спрос на валюту снижается не только на наличном рынке страны, но и на безналичном», - отметила эксперт.

По словам М.Сальниковой, спрос снизился со стороны импортеров, которые перестали опасаться девальвации гривни. Также она не исключает, что меньше стали покупать валюту коммерческие банки для погашения своей задолженности перед нерезидентами. При этом увеличение предложения безналичных долларов эксперт объясняет введением нормы по обязательной продаже 50% экспортной валютной выручки.

Рост гривни против доллара США, который наблюдается последнюю неделю, по словам эксперта, обусловлен несколькими факторами, в частности, снижением интереса населения к валюте на наличном рынке страны за счет уменьшения девальвационных настроений. Также М.Сальникова отмечает, что возможность появления налога на операции с наличной валютой дает понимание того, что регулятор действительно намерен действовать в направлении снижения долларизации экономики страны и население самостоятельно прекращает приобретение валюты.

«По нашему мнению, до конца декабря – начала января можно ожидать стабильный курс гривни, - сказала эксперт. - Мы сохраняем свой прогноз по курсу продажи наличного доллара к концу 2012 года на уровне 8,25 грн».

М.Сальникова считает, что поддержку гривне в ближайшие месяцы будут оказывать ожидания дальнейшего снижения чистого спроса на наличную валюту за счет увеличения объема продажи валюты населением перед новогодними праздниками, вероятность возобновления сотрудничества с МВФ в начале 2013 года, а также снижение девальвационных настроений и дефляция, которая с начала года на текущий момент составляет 0,4%.

«Мы считаем, что в первые два зимних месяца за счет снижения спроса на наличном валютном рынке давление на золотовалютные резервы НБУ может сократиться», - сообщила эксперт.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1150/8,1350, к 12:00 цены снизились до 8,1020/8,1095. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1000/8,1060 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5030/10,5310, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4980/10,5120. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,5185/10,5300.