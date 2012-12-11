Европарламент поддержал выделение 46 млн. евро макрофинансовой помощи Грузии
18:50, 11 декабря 2012Финансы
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Страсбург. Европейский парламент поддержал предоставление макрофинансовой помощи Грузии в размере 46 млн евро.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.
“За” проголосовал 541 депутат, против – 42, воздержались – 74.
В соответствии с решением, половина этих денег будет предоставлена в виде гранта, половина – в виде займа.
ЕС оказывает макрофинансовую помощь странам, имеющим краткосрочные проблемы платежного баланса.
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