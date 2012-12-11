Мэр Донецка называет бюджет города на 2013 год «бюджетом стабильности, но не развития»
Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко называет бюджет города на 2013 год «бюджетом стабильности, но не развития».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя принятие Верховной Радой Госбюджета на 2013 год и анонсируя принятие бюджета города Донецка во второй половине декабря текущего года.
«Мы последнее время принимаем бюджет без дефицита. Будем искать в течение года ресурсы для привлечения средств в специальный и целевые фонды, чтобы покрывать недостатки финансовых ресурсов. Нельзя сказать, что это будет бюджет бурного развития. Это будет бюджет стабильности», - отметил мэр.
По его словам, доходная часть бюджета Донецка на 2013 год без трансфертов и доплат составит 2,5 млдр. грн., расходная будет на таком же уровне.
«Контрольные цифры по проекту бюджета 2013 года до 19 декабря будут обсчитаны, и бюджет на следующий год будет утвержден на сессии городского совета. В проекте бюджета из зарабатываемых нами средств 78,8% пойдет в государственный бюджет, 8,9% предадут областному бюджету, и на 12,3% мы будем жить, развиваться, делать город уютным и комфортным», - заявил А.Лукьянченко.
Говоря о планах социально-экономического развития города на 2013 год, он отметил, что «план характеризуется тем, что нам надо минимизировать последствия кризисных явлений в экономике нашего города, продолжить жесткий контроль за выплатой заработной платы на предприятиях всех форм собственности».
«Мы планируем реализацию промышленной продукции довести до уровня 50,01 млрд грн - 2,6% роста к уровню 2012 года; розничный товарооборот довести до 18,6 млрд грн - рост на 15%; реализация услуг населению города на 14,6 млрд грн - рост 2,9%. Закладываем рост средней заработной платы на 14,2% - с 3765 до 4030 грн», - объяснил городской голова.
Он подчеркнул, что основными приоритетами станут - социальное жилье - строительство дома в микрорайоне «Домостроитель», новый детский сад в Буденовском районе в квартале 288, окончание реконструкции стадиона «Кировец» и т.д.
В то же время А.Лукьянченко добавил, что в проекте бюджета на 2013 год на ремонт городских дорог заложено 40 млн грн, но эта сумма недостаточна, так как в прошлом году только на капитальный ремонт городских дорог, не считая магистралей, было затрачено 75 млн грн.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».
Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.
6 декабря Президент Украины Виктор Янукович не исключил пересмотра показателей госбюджета на 2013 год по итогам первого квартала.
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