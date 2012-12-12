НБУ настаивает на введении 10% налога на продажу валюты

Национальный банк настаивает на принятии Верховной Радой закона, предусматривающего введение 10% налога на продажу валюты.

Об этом заявил председатель НБУ Сергей Арбузов.

«Мы настаиваем на принятии закона», - сказал С.Арбузов.

По его словам, первоначально идея введения налога на продажу валюты принадлежит народному депутату от Партии регионов Виталию Хомутыннику, однако многие члены правления Нацбанка решили поддержать введение налога.

«Я тоже поддержал идею, чем навлек негатив на себя», - констатировал С.Арбузов.

Вместе с тем он отметил, что НБУ вынужден был прибегнуть к этому, чтобы сбить панику на валютном рынке.

«Скажите, как еще объяснить, что до выборов у нас был профицит платежного баланса, однако гривня девальвировала. Сейчас платежный баланс в минусе, однако курс стабилизировался», - аргументировал глава НБУ.

С.Арбузов также отметил, что у населения на руках находятся десятки миллиардов долларов.

«Необходимо снимать население с долларовой иглы», - отметил главный банкир страны.

При этом он указал на отсутствие причин для скупки населением доллара. По его словам, НБУ предоставил населению достаточно инструментов для сохранения своих сбережений.

«Это золотые монеты, мультивалютные счета, казначейские облигации», - перечислил С.Арбузов.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 декабря председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что во время совещания лидеров фракций выносилось предложение рассмотреть вопрос о введении сбора с валютных операций, однако решение так и не было принято.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается ввести сборы в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты как с физических, так и с юридических лиц.

Законопроектом №11470-1, автором которого является народный депутат Андрей Павловский, предлагается ввести 15% пенсионный сбор с операций по продаже наличной валюты с юридических лиц.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект №11470 о введении 10% сбора в Пенсионный фонд Украины с суммы операций по продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. Автором документа является народный депутат Валерий Шаманов.

Ранее депутат Виталий Хомутынник предлагал депутатам ввести пенсионный сбор с продажи наличной валюты с физических лиц на уровне 15%. Однако, документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как В. Хомутынник отозвал законопроект.

Читайте также:

Законопроект о сборе с наличных валютных операций юрлиц отозван

Введение налога на продажу валюты отложили... ненадолго