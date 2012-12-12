Торги на межбанке открылись падением котировок – 8,1010/8,1110 грн/долл.

В среду, 12 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1010/8,1110 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2636/40, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5385/10,5535. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3007/09 (вторник – 1,2941/43).

Во вторник, 11 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.