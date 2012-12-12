Дефицит внешней торговли Украины достиг 12,8 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2012 года составило 12,77 млрд долл., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (11,379 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-октябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 2,8% - до 57,199 млрд долл., импорт на 4,4% – до 69,969 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-октябре 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 212 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в октябре составил 1,5 млрд долл. против 1,36 млрд долл. в сентябре и 1,79 млрд долл. в октябре 2011 года.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-октябре 2012 года до 8,299 млрд долл. с 7,841 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 10 месяцев 2012 года импорт природного газа вырос на 1,9% по сравнению с январем-октябрем 2011 года - до 11,799 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 70,4% - до 1,079 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 4,7% - до 2,344 млрд долл.

В январе-октябре т.г. Украина сократила на 14,7% экспорт черных металлов - до 13,1 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 3,8% - до 2,432 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-октябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 7,2% - до 10,9 млрд долл., экспорт вырос на 5,6% - до 5,762 млрд долл.

Также Украина в январе-октябре 2012 года на 25,6%, до 4,085 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 35,4% - до 6,599 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-октябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 5,34 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 80,6% - до 7,157 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2012 года составил 6,473 млрд долл. против также дефицита в размере 3,983 млрд долл. в январе-сентябре 2011 года.

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