Дефицит внешней торговли Украины вырос на 12,2%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2012 года составило 12,77 млрд долл., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (11,379 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-октябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 2,8% - до 57,199 млрд долл., импорт на 4,4% – до 69,969 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-октябре 2011 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 212 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в октябре составил 1,5 млрд долл. против 1,36 млрд долл. в сентябре и 1,79 млрд долл. в октябре 2011 года.