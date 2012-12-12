В среду пара EUR/USD может укрепиться у отметки 1,3130, но не выше - Forex Club

Пара EUR/USD на торгах в среду, 12 декабря, вероятно, достигнет уровня 1,31 еще до того, как будет объявлено решение по монетарной политике FOMC, далее пара может укрепиться у отметки 1,3130, но не выше, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в отношении парі GBP/USD можем увидеть что-нибудь интересное еще до американской сессии. Сегодня последний шанс вырваться из диапазона, благодаря релизу данных о состоянии рынка труда. Учитывая недавний прирост показателя деловой активности в производственном секторе и тот факт, что сфера услуг все еще удерживается в зоне роста, можно ждать позитивных данных. В таком случае у пары есть шансы добраться до отметки 1,6170, а дальше дополнительный спрос на рискованные активы поможет пробиться выше уровня 1,62.