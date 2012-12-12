Столичные налоговики возместили предпринимателям 3,4 млрд грн НДС

Государственная налоговая служба в г. Киеве в январе-ноябре т.г. возместила налогоплательщикам платежи по налогу на добавленную стоимость на сумму 3,442 млрд грн, что на 1,619 млрд грн больше, чем за отчетный период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в г. Киеве со ссылкой на главу киевской налоговой Ирину Носачеву.

По ее словам, только в ноябре объем возмещений составил 387 млн грн.

Согласно пресс-релизу, процедуру автоматического возмещения НДС применили к 64 субъектам предпринимательства. Им возместили 340 млн грн.

Вместе с тем, объем неподтвержденных платежей, заявленных к возмещению с начала года, составил 628 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за январь-октябрь 2012 года составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн. Порядка 20 млрд грн платежей по НДС были возмещены в автоматическом режиме.

Столичная налоговая за январь-октябрь 2012 года зарегистрировала 12 тыс. предприятий – плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), что на 46% больше аналогичного показателя прошлого года.