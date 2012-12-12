Минфин выплатил 38,25 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям 2003 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 38,25 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2003 года.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщалось, в 2003 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2013 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,65% годовых.