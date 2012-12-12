В Нацбанке обсуждают высоту "потолка" рассчетов наличными для физлиц

Национальный банк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн.

Об этом в разговоре с журналистами заявил глава НБУ Сергей Арбузов.

«Это может быть от 150 тыс. грн», - сказал С.Арбузов, уточнив, что предельный порог расчетов еще продолжает обсуждаться.

По словам С.Арбузова, ограничения на расчеты наличными будут введены уже в 2013 году.

«Большинство граждан даже не заметят этой нормы», - отметил глава НБУ, уточнив, что такая норма вводится для того, чтобы можно было отслеживать недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги.

Кроме того, Нацбанк ожидает макроэкономического эффекта от введения ограничения на расчеты наличными.

«Безналичное ограничение на 10% дает рост ВВП на 1,5%», - подчеркнул С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, осенью Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными.

Ранее глава комитета по предотвращению проведения недобросовестных валютных операций Нацбанка Юрий Горшков заявил, что Национальный банк изучает возможность введения ограничений по суммам расчетов наличными.