Fitch отозвало рейтинги Днепропетровской области

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Днепропетровской области: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B», прогноз «стабильный», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(ukr)», прогноз «стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Рейтинги отозваны, поскольку регион принял решение прекратить участие в рейтинговом процессе. Соответственно, Fitch больше не рейтингует Днепропетровскую область и не проводит анализ по данному региону», - указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября текущего года Fitch по тем же причинам отозвало рейтинги Донецкой области, включая долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте «B», прогноз «стабильный», а также краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(ukr)», прогноз «стабильный».