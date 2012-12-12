Доллар на межбанке еще больше приблизился к уровню 8,10 грн

В среду, 12 декабря, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1010/8,1110, к 12:00 цены повысились 8,1040/8,1120. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,1000/8,1050 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2636/40, к 12:00 цены поднялись 0,2640/44. К закрытию цены достигли уровня 0,2641/45. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,6660 (-0.0175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2995/1,3050. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5385/10,5535, к 12:00 цены ушли вверх 10,5420/10,5565. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений 10,5570/10,5675.