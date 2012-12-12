Депутаты предлагают создать отдельные комитеты по налогам и банкам

Депутаты Верховной Рады предлагают создать в парламенте два отдельных комитета: по вопросам финансов и банковской деятельности и комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, которые работали до 2010 года. Это предусмотрено в проекте постановления о перечне и количественном составе комитетов Верховной Рады Украины седьмого созыва, зарегистрированном в парламенте.

В ведении Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности предлагается отнести вопросы: денежно-кредитной политики; банков и банковской деятельности; валютного регулирования, государственного внутреннего и внешнего долга. А также, правового режима ценных бумаг, законодательного регулирования рынка ценных бумаг, рынка финансовых услуг и фондового рынка; деятельности небанковских финансовых учреждений (и субъектов) страховой деятельности; функционирование финансовых рынков и предотвращения отмывания незаконных доходов.

Планируется, что Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики будет курировать вопросы системы налогообложения, общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей), местных налогов и сборов, других доходов бюджетов неналогового характера, а также страховых начислений на фонд оплаты труда; деятельности налоговых органов; налоговых льгот; налогового долга и / или налоговых обязательств; таможенного дела и таможенных тарифов; деятельности таможенных органов; законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака; налогообложения и деятельности государственных лотерей и игорного бизнеса.

Напомним, в 2010 году депутаты сократили количество комитетов путем объединения Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности (его возглавлял член фракции регионов Виталий Хомутынник) и Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, главой которого был оппозиционер Сергей Терехин.

После этого новосозданный комитет назывался Комитетом по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики и его возглавлял В.Хомутынник.