Европарламент одобрил изменения в бюджет ЕС

Страсбург. Европейский парламент одобрил изменения в бюджет ЕС на 2012 год, а также бюджет на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено 12 декабря на сессии Европарламента в Страсбурге.

За внесение изменений в бюджет на 2012 год проголосовали 514 депутатов, против - 68, воздержались – 82.

Одобрение изменений в бюджет на 2012 год было предпосылкой, которую выдвинули депутаты Европарламента странам-членам ЕС для одобрения бюджета на 2013 год с тем, чтобы ЕС мог выполнить взятые на себя обязательства, в том числе в рамках программы студенческих обменов “Erasmus” и программы помощи рабочим, которые пострадали в результате закрытия предприятий из-за глобализации.

Еврокомиссия предлагала увеличить бюджет 2012 года на 9 млрд евро, однако в итоге, Европарламент и страны-члены согласились на компромиссное решение об увеличении выплат за счет бюджета 2012 года на 6 млрд евро.

Бюджет на 2013 год считается одобренным, поскольку к нему не было подано никаких поправок.

Он устанавливает расходы в 132,8 млрд евро в выплатах, и в 150,9 млрд евро – в обязательствах к выплатам. Таким образом, бюджет будет составлять 0,99% общего валового дохода в выплатах и 1,13% - в обязательствах к выплатам.

Тем не менее комиссар ЕС по вопросам финансового программирования и бюджета Януш Левандовски, хотя и приветствовал одобрение бюджета, однако выразил обеспокоенность тем, что не все предложения Еврокомиссии были учтены. В том числе, по его словам, бюджет на 2013 год был одобрен в размере на 5 млрд евро меньше, чем Комиссия считала необходимым.

“Я обеспокоен, что систематическим сокращением ожиданий Комиссии Совет трансформирует годовой бюджет ЕС в бюджет 9-10 месяцев; в прошлом году у нас закончились деньги на выплаты в ноябре, в этом году – в октябре и в следующем году, я ожидаю, это случится раньше”, - сказал комиссар.

Совет по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил изменения в бюджет-2012 и бюджет-2013 на заседании 6 декабря.