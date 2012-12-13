«Нафтогаз» выкупит у банка «Финансовая инициатива» ОВГЗ на 215,6 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у коммерческого банка «Финансовая инициатива» на общую сумму 215,575 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ реализуются двумя лотами, закупка производится у одного участника.

Дата акцепта — 12 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 26 октября был подписан договор на покупку ОВГЗ «Нафтогазом» у коммерческого банка «Финансовая инициатива» на сумму 1,006 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Коммерческий банк «Финансовая инициатива» основан в 2005 году.

Банк «Финансовая инициатива» в 2011 году сократил прибыль на 17% – до 1,22 млн грн.

На 1 октября 2012 года 99,9459% акций банка принадлежали ООО «Инвест-Сервис».