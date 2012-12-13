Столичные предприниматели с начала года погасили долги по зарплате на 92 млн грн

С начала года 1745 предприятий и предпринимателей Киева погасили задолженность по зарплате на сумму 92,398 миллиона гривень. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, в бюджет перечислено 15, 814 млн грн налога на доходы физических лиц.

«С каждым должником налоговые органы проводят анализ причин возникновения задолженности и определяются пути ее погашения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) провела индивидуальные разъяснительные беседы с руководителями предприятий, после чего те погасили долги по зарплате в сумме 1,2 млрд грн. В целом по Украине в январе-сентябре 2012 года после проведенных проверок ГНСУ дополнительно начислила к оплате 3,86 млрд грн налогов и сборов с украинских предприятий, что на 419 млн грн больше прошлогодних показателей.

ГНСУ в Киеве с начала года доначислила в бюджет порядка 560 млн грн налогов. Только в октябре объем доначислений составил 21 млн грн, при том, что количество проверок, в том числе проверок субъектов малого и среднего бизнеса, сократилось. Кроме того, по данным столичной налоговой, за январь-октябрь 2012 года сотрудники налоговой милиции раскрыли 465 преступлений в сфере налогообложения, из которых 95% считаются тяжкими.