Неопределенность в еврозоне и США снижает позиции пары EUR/USD - Forex Club

Чем больше неопределенности в решении проблем еврозоны и США, тем ближе пары EUR/USD и GBP/USD к уровням 1,30 и 1,61, соответственно. Таков прогноз аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, на сегодня пара USD/JPY поднялась выше уровня 83,00, что для нее слишком высоко, однако до выборов совсем мало времени, а участники рынка предпочитают покупать на слухах. Таким образом, движение наверх будет подогреваться не только укреплением USD, но и ожиданиями политических изменений в Японии. Ближайшая цель 83,40 и далее 83,70.

На текущий момент на мировом валютном рынке ориентира два: переговоры министров финансов Европы и переговоры конгрессменов США. Кто первый даст достаточно сильный катализатор для рынка, тот и определит направление дальнейшего движения валют. Кроме того, есть еще два неоспоримых фактора давления на рискованные активы: неспособность европейцев и американцев договариваться.