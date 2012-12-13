Евросоюз наделил ЕЦБ правом контролировать с 2014 года банки еврозоны

Страны Евросоюза в четверг договорились о предоставлении Европейскому центробанку новых полномочий, которые дадут ему возможность контролировать банки еврозоны с 2014 года, что стало первым шагом к более близкой интеграции блока, сообщает Reuters.

После переговоров, длившихся более 14 часов, министры финансов Евросоюза решили дать ЕЦБ право напрямую осуществлять надзор за 150 крупнейшими банками еврозоны и вмешиваться в деятельность более мелких банков при первых же признаках проблем.

"Это большой первый шаг к банковскому союзу, - сказал Комиссар ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции. - ЕЦБ будет играть ключевую роль, это определенно".

Евро вырос к доллару до сессионного максимума 1,3080 после новости о соглашении.

Новая система надзора должна начать работу к 1 марта 2014 года, хотя министры договорились, что это может случиться позже, если ЕЦБ понадобится больше времени для подготовки.

Этот план дает толчок одной из крупнейших реформ европейской банковской системы с начала финансового кризиса в середине 2007 года.

Теперь дело за лидерами ЕС, которые встретятся в Брюсселе в четверг и пятницу. Чтобы план заработал, он должен получить полную политическую поддержку.

Следующим столпом банковского союза станет централизованная система, которая сможет закрывать проблемные банки.

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