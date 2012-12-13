Киевская власть потратит на новогодний праздник 1,25 млн грн

Главное управление культуры Киевской городской государственной администрации 10 декабря заключило соглашение с компанией «Ай-Ван Ивент Технолоджи» на организацию и проведение 19 декабря в Киеве проекта «Елка Новогодняя, зажгись огнями» стоимостью 1,25 млн грн.

Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Что точно входит в обязанности «Ай-Ван Ивент Технолоджи» в рамках этого проекта неизвестно, поскольку техническая документация на сайте «ВГЗ» отсутствует.

Ранее СМИ сообщали, что 19 декабря Новогоднюю елку на Майдане в Киеве откроет Президент Виктор Янукович, а в программе примут участие Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня», детский народный ансамбль танца «Украина», народная артистка Украины Нина Матвиенко с хором при Муниципальной академической мужской хоровой капелле им. Ревуцкого, победительница песенного конкурса «Детское Евровиденье 2012» Анастасия Петрик и другие. Завершит действо праздничный фейерверк.

Сама елка в стоимость этой закупки не входит – она обойдется по меньшей мере в 2,5 млн грн.

Тендер КГГА проведен по неконкурентной процедуре «закупка у одного участника», поскольку «Ай-Ван Ивент Технолоджи» имеет свидетельство о регистрации авторского права на вышеупомянутый проект.

Компанию «Ай-Ван Ивент Технолоджи» учредил в 2011 году запорожский предприниматель Денис Хохлов, который занимался организацией праздников в агентстве «Prофи».

Как напоминает ресурс, ранее эта фирма получила 1,05 млн грн на организацию и проведение концерта с участием симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Национальной заслуженной академической капеллы Украины «Думка» ко дню Независимости, 4 млн грн на организацию празднований «Киев славный, величавый – 1530!» и 0,71 млн грн на проведение проекта «Спорт и искусство – гармония будущего».

В прошлом году новогодние представления также за 1,5 млн грн заказывали в компании «Профи Арт Техника», где Д.Хохлов является директором. Этой же фирме в прошлом году заказали проведение творческого проекта «Як тебе не любити, Києве мій!» за 2 млн грн. Во всех случаях проводилась закупка у одного участника в связи авторскими правами.

Таким образом, за год компании Д.Хохлова получили заказов от КГГА на 12,01 млн грн.