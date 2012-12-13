В Беларуси за январь-ноябрь ВВП вырос на 2%

Минск. В Беларуси в январе-ноябре 2012 года ВВП вырос на 2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 452,5 трлн белорусских рублей.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Напомним, согласно официальному прогнозу, в 2012 году ВВП в Беларуси должен вырасти по сравнению с 2011 годом на 5-5,5%.

Однако, с лета нынешнего года наблюдается замедление темпов роста ВВП: в январе по сравнению с январем 2011 года он вырос на 4,1%, в январе-феврале – на 3%, январе-марте – на 3,1%, январе-апреле – на 2,9%, в январе-мае – на 3,2%, в январе-июне – на 3%, в январе-июле – на 2,9%, в январе-августе – на 2,5%, в январе-сентябре – на 2,5%, в январе-октябре – на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября председатель правления Национального банка Беларуси Надежда Ермакова заявила журналистам, что главный банк страны не будет проводить эмиссию для достижения прогнозных параметров ВВП.

В Минэкономики Беларуси замедление темпов роста ВВП связывают в том числе с сокращением объемов оптовой торговли калием и нефтепродуктами.

Справка УНИАН. В 2011 году по сравнению с 2010 годом прирост ВВП в Беларуси составил 5,3% при плане 9-10%.