НБУ считает ставку сбора с продажи валюты на уровне 10% оптимальной

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что ставка сбора в Пенсионный фонд Украины с продажи иностранной валюты на уровне 10% является оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава комитета НБУ по предотвращению недобросовестных валютных операций Юрий Горшков на пресс-конференции в четверг.

«Первоначально предлагаемые 15% (ставка сбора в ПФ с продажи валюты – УНИАН) - это было слишком много, люди стали переживать из-за такой большой ставки. Мы пошли на снижение, так как понимаем, что экономическая целесообразность будет и от 10%. Причем 10% является даже более равновесной цифрой, нежели 15%», - сказал Ю.Горшков.

При этом он в очередной раз отметил целесообразность введения сбора с продажи валюты для борьбы со спекулянтами.

По словам Ю.Горшкова, на сегодня некоторые «псевдоэксперты», прогнозируя существенную девальвацию национальной валюты, манипулируют настроениями населения, зарабатывая на колебаниях курса.

«Основная цель, которая ставится этим законопроектом (законопроектом, предусматривающим введение сбора с продажи валюты - УНИАН) - это пресечь спекулятивные операции», - отметил Ю.Горшков.

При этом он подчеркнул, что «по простым гражданам этот законопроект никак не ударит».

Ю.Горшков считает, что введение сбора вместе с рядом других мер Национального банка позволит исключить спекуляции на валютном рынке.

«В совокупности с другими инициативами, которые сейчас рассматривает Национальный банк, мы рассчитываем на то, что сможем полностью вычленить недобросовестную спекулятивную составляющую из украинского валютного рынка. И тогда курс гривни к другим валютам будет отображать реальную экономическую ситуацию», - говорит Ю.Горшков

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что по уровню долларизации экономики Украина уже «умудрилась» обогнать Россию, что не является положительным моментом, при этом объем валюты в обращении за последние 3-4 года увеличился более чем вдвое и составляет около 80 млрд долл. (в долларовом эквиваленте — УНИАН).

«Получилось, что мы до такой степени полюбили доллары, что даже действительно тяжело сказать, любят ли их так в Соединенных Штатах Америки, как любим их мы. И вот этот перекос приносит нам большие проблемы», - отметил А.Охрименко

Так, он подчеркнул, что объемы покупки иностранной валюты в Украине негативно отразились на состоянии платежного баланса страны.

«Мы так заигрались с валютой, что сами делаем дефицит платежного баланса не потому, что мировая экономика рушится, а потому, что есть ненормальная скупка валюты, которая ухудшает платежный баланс», - подчеркнул А.Охрименко.

По его мнению, сбор с продажи валюты нужно было вводить намного раньше, возможно тогда бы удалось избежать такой тотальной долларизации украинской экономики.

По мнению руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Александра Вальчишена, украинский финансовый рынок рано или поздно перейдет на более гибкое курсообразование.

«В среднесрочной перспективе я думаю, что финансовый рынок в Украине перейдет к более гибкому обменному курсу и уйдет от текущей практики привязки гривни к доллару США», - говорит он.

В то же время он считает, что прогнозы относительно девальвации гривни до уровня 10-12 грн/долл. в 2013 году не имеют под собой оснований.

«При той внешней составляющей, которая ожидается на 2013 год, прогнозы о том, что курс гривни будет 12 грн/долл., не имеют фундаментальной основы. И если гривня как валюта будет более гибкой, рынок сам найдет ее равновесное значение и, по моему мнению, это равновесное значение будет сильнее, чем 10-12 грн/долл.», - говорит А.Вальчишен.

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается ввести сборы в Пенсионный фонд с операций по продаже наличной иностранной валюты как с физических, так и с юридических лиц.

Законопроектом №11470-1, автором которого является народный депутат Андрей Павловский, предлагается ввести 15% пенсионный сбор с операций по продаже наличной валюты

Также в парламенте зарегистрирован законопроект №11470 о введении 10% сбора в Пенсионный фонд Украины с суммы операций по продаже наличной иностранной валюты физическими лицами. Автором документа является народный депутат Валерий Шаманов.

Напомним, 19 ноября законопроект о введении пенсионного сбора с операций по продаже наличной валюты с физических лиц уже был зарегистрирован в Верховной Раде. Тогда предлагалось установить ставку сбора на уровне 15%. Однако, документ не выносился на рассмотрение в сессионный зал, так как его автор народный депутат Виталий Хомутынник отозвал законопроект.

Ранее лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов дал понять, что в Верховной Раде нет голосов для принятия решения о введении пенсионного сбора на операции с продажи валюты.

О негативных последствиях в случае введения такого сбора также высказались Сергей Тигипко и Петр Порошенко.