Министры еврозоны выделили Греции новый транш помощи - более 34 млрд евро

Министры финансов ЕС на встрече в Брюсселе в четверг, 13 декабря, согласовали новый транш помощи Греции. По информации ВВС, эта страна в ближайшие дни получит более 34 млрд евро, а в будущем может рассчитывать еще на 15 млрд евро.

В частности, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что, Греция возвращается на стабильный путь. Стране удалось выкупить государственные облигации и уменьшить государственный долг, как того требовали иностранные кредиторы.

Как сообщал УНИАН, парламент Греции 8 ноября т.г. принял бюджетную программу на 2013-2016 гг., которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 миллиарда евро в обмен на очередной 31,5-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ. Закон был принят на фоне стотысячной демонстрации протеста и сопровождавших ее массовых беспорядков перед зданием парламента страны.

Позже страны еврозоны и Международный валютный фонд договорились о сокращении госдолга Греции до 124% ВВП к 2020 году против прежних 117,5-120% ВВП. А в начале декабря т.г. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза одобрил новые договоренности по Греции, согласно которым страна должна довести дефицит бюджета до уровня ниже 3% ВВП в 2016 году.

Между тем, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило 6 декабря о понижении долгосрочного рейтинга Греции до выборочного дефолта. Таким образом, рейтинг снижен с уровня ССС до CD.