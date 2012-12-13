Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,1050/8,1080 грн/долл.

В четверг, 13 декабря, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1000/8,1100, к 12:00 цены повысились до 8,1080/8,1130. К закрытию торгов ценовые уровни снизились – 8,1050/8,1080 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2649, к 12:00 цены понизились до 0,2644/0,2648. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,6475 (-0,0185).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/1,3100. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5980/10,6130, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5895/10,6000. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5815/10,5895.