Заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения нужно подать до 16 декабря - ГНСУ

Государственная налоговая служба Украины 16 декабря прекращает прием заявок о переходе с первого квартала 2013 года на упрощенную систему налогообложения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Налогоплательщики, как сказано в сообщении, могут самостоятельно выбрать для себя группу упрощенного налогообложения, по которой им удобнее работать. На сегодняшний день действуют шесть таких групп. Форма заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения размещена на официальном сайте ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. Им предоставлено право отчитываться раз в год, а не ежеквартально. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5%, в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Для удобства ведения бизнеса ГНСУ инициировала уменьшение ставок налога для 5-ой и 6-ой групп – до 5% и 7% соответственно с 7% и 10%. Кроме того, будут упразднены ограничения по количеству нанятых работников. Соответствующее решение закреплено законом, принятом парламентом 20 ноября 2012 года.