Все показатели бюджета Киева на 2013 год были согласованы со столичной властью - Минфин

В Министерстве финансов Украины, в связи с критическими заявлениями касательно формирования показателей бюджета Киева на 2013 год, заявляют, что все показатели этого документа были предварительно согласованы со столичной властью.

«В 2013 году из бюджета города не изымаются средства в Государственный бюджет (бюджету предусмотрена дотация выравнивания в размере 126,8 млн грн). При этом доведены реальные показатели доходов (темп роста доходов по бюджету Киева - 110,8%, средний показатель по Украине - 111,9%), которые согласованы с представителями городского совета на совещаниях в Министерстве финансов”, - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов 7 декабря заявил, что Государственный бюджет на 2013 год рассчитан таким образом, что дефицит основного фонда бюджета Киева в 2013 году будет составлять 5 млрд грн. По его словам, «обеспечить жизнедеятельность города этим бюджетом практически, я считаю, невозможно».

В Минфине отмечают, что расходы бюджета Киева вырастут против 2012 года на 114,9% (средний показатель по Украине - 109,1%), расчетный удельный вес заработной платы в расходах уменьшился на 7,9%.

По информации ведомства, на 850,0 млн грн увеличены расходы на выполнение функций столицы, которые учтены в расходах, участвующих при определении межбюджетного трансферта (2012 год - 650,0 млн грн, 2013 год - 1500,0 млн грн), в т.ч. 750,0 млн грн учтены для сооружения участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в Киеве от станции "Выставочный центр" до Одесской площади в Голосеевском районе, строительства Подольского мостового перехода через Днепр, реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади.

Как сообщал УНИАН, А.Попов заявил, что принятая 6 декабря редакция закона о госбюджете лишает столицу возможности даже функционировать. По убеждению А.Попова, утвержденный Государственный бюджет Украины 2013 года не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормальной жизнедеятельности столицы, в том числе ее бюджетной сферы. А.Попов также отметил, что после того как Киев получит все показатели госбюджета, власть столицы проанализирует их и обратится к правительству, а также в случае необходимости - к Президенту, если будет конфликтная ситуация с правительством.