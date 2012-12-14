Японские компании всех уровней понизили оценку состояния экономики страны

Крупные и мелкие японские предприятия ухудшили оценку состояния экономической конъюнктуры в стране за последний квартал, свидетельствуют данные ежеквартального "Исследовании краткосрочного экономического обзора предприятий" (Tankan) Банка Японии - центрального банка страны.

Согласно исследованию, крупные производственные предприятия снизили оценку по сравнению с сентябрьскими показателями на три пункта до минус 12. Это вызвано сокращением экспорта из-за замедления темпов европейской экономики, ухудшения отношений с Китаем, что спровоцировало бойкотирование японских товаров в этой стране. Мелкие и средние предприятия также ухудшили оценку состояния экономики: в производственной сфере на 4 пункта - до минус 18, в непроизводственной на 2 пункта - до минус 11. Прогноз японских компаний на ближайшие три месяца говорит о сохранении нынешней ситуации или ее ухудшении: промышленные гиганты дают оценку минус 10, мелкие и средние производственные компании - минус 26, непроизводственные - минус 19, передает ПРАЙМ.

Оценка считается важным показателем общего состояния экономики и тенденций ее развития и служит одним из факторов для принятия решений Центробанком.

Читайте также:

Власти Японии впервые с апреля 2009 года оценили состояние экономики как "ухудшающееся"